Mosaico da torcida do Flamengo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Mosaico da torcida do Flamengo no MaracanãReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/05/2024 17:30

Rio - O Flamengo terá duelo decisivo com o Millonarios pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. As equipes medem forças nesta terça-feira (28), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Com ingressos esgotados, a torcida rubro-negra promete fazer mais uma grande festa.

Leia mais: De La Cruz participa de treino do Flamengo e irá enfrentar o Millonarios

Sem perder há três jogos, a equipe comandada por Tite precisa de mais uma vitória para garantir a vaga nas oitavas de final da competição continental, já que, neste momento, ocupa a segunda posição do Grupo E.

O líder é o Bolívar, com 10 pontos, três de vantagem sobre o Rubro-Negro. Em terceiro está o Palestino, com os mesmos 7 somados do Flamengo. Por isso, para assegurar a classificação, apenas os três pontos interessam ao clube carioca.

Vale ressaltar que o Flamengo ainda pode terminar a fase de grupos na primeira posição. Para isso, precisa superar o Millonarios, no Maracanã, e torcer para o Palestino vencer o Bolívar, na altitude de La Paz.