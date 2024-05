Tite deve escalar dupla de zaga reserva para o jogo decisivo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 28/05/2024 13:45 | Atualizado 28/05/2024 13:51

O Flamengo pode chegar à sua 100ª vitória na história da Copa Libertadores nesta terça-feira (28), quando enfrenta o Millonarios-COL no Maracanã, às 21h. Caso vença a partida, o Rubro-Negro se tornará o terceiro clube brasileiro, após Palmeiras (136) e Grêmio (109), a atingir o feito, além de garantir vaga para a próxima fase da competição.

A primeira vitória aconteceu na segunda partida do clube no torneio, em 1981. Após empate em 2 a 2 contra o Atlético-MG no Mineirão na 1ª rodada, a equipe comandada Por Zico goleou o Cerro Porteño-PAR em 5 a 2 no Maracanã.

A campanha do título invicto de 2022 foi a temporada com mais vitórias: 12, no total. Neste ano, o time comandado por Paulo Sousa e Dorival Júnior se tornou o primeiro na história do campeonato a vencer todos os jogos da fase de mata-mata.

O Flamengo conquistou a Libertadores três vezes (1981, 2019 e 2022) e atualmente, está em sua 20ª participação no torneio.

