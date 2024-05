Pedro celebra gol marcado na vitória do Flamengo sobre o Millonarios - Mauro Pimentel/AFP

Pedro celebra gol marcado na vitória do Flamengo sobre o MillonariosMauro Pimentel/AFP

Publicado 28/05/2024 22:50 | Atualizado 29/05/2024 01:03

Rio - O Flamengo fez o dever de casa e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores 2024. A equipe do técnico Tite sobrou no Maracanã e venceu o Millonarios (COL) por 3 a 0, nesta terça-feira, 28, pela última rodada do Grupo E da competição continental. Pedro (2) e Vargas (contra) fizeram os gols do triunfo rubro-negro.

Apesar da vitória, o Fla (10 pontos) avançou às oitavas como o segundo colocado do grupo. Isso porque o Bolívar (13 pontos) vai venceu o Palestino na rodada e se garantiu na liderança. O adversário da próxima fase será conhecido a partir de sorteio.

A equipe de Tite, agora, volta as atenções para o Brasileirão. O próximo compromisso do Fla será contra o Vasco, às 16h do próximo domingo, no Maracanã. O Clássico dos Milhões é válido pela sétima rodada do campeonato.

O jogo

O Flamengo sobrou contra o Millonarios e deixou a vitória encaminhada logo no primeiro tempo. Além da facilidade para se impor dentro de campo, o Rubro-Negro ainda contou com a ajuda do adversário para abrir o placar no Maracanã. Aos sete minutos, a bola foi recuada para o goleiro Álvaro Monteiro, que não saiu para dar o chutão. Pedro, então, correu para ficar com a posse, driblou o arqueiro e finalizou para o fundo das redes.

Aos 25, o Fla ampliou a vantagem. David Luiz curtiu uma de atacante, fez boa jogada pelo lado direito e recuou mais atrás para Gerson. O Coringa levantou bola na área, e Vargas desviou contra a própria meta.

Mesmo com a boa vantagem e a partida controlada, o Rubro-Negro não quis diminuir o ritmo e acabou premiado com o terceiro gol. Viña, que tinha entrado no lugar de Ayrton Lucas, roubou a bola no meio de campo, avançou e descolou um lindo passe para Pedro. O camisa 9 mostrou tranquilidade e finalizou no cantinho para estufar as redes do Maracanã. Inicialmente, o assistente assinalou impedimento do centroavante, mas o VAR revisou o lance e corrigiu a marcação.

Na etapa complementar, o cenário não mudou. O Flamengo seguiu em cima com mais posse de bola e apetite por gols. O Millonarios, por sua vez, seguiu com muita dificuldade para esboçar qualquer tipo de reação.

O Rubro-Negro teve chances para ampliar ainda mais a vantagem, mas não conseguiu fazer o quarto gol. Pedro, por exemplo, conseguiu uma forte finalização de dentro da área, Monteiro fez grande defesa.

Já na reta final de partida, Bruno Henrique foi expulso após uma entrada de carrinho forte em Paredes. Inicialmente, o árbitro apresentou o amarelo, mas mudou a cor do cartão depois de uma revisão no VAR.

Ficha técnica



Flamengo x Millonarios



Data e Hora: 28/5/2024, às 21h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Cartões amarelos: Giraldo (MIL)

Cartões vermelhos: Bruno Henrique (FLA)

Gols: Pedro (1-0) (07'/1ºT) / Vargas, contra (2-0) (25'/1ºT) / Pedro (3-0) (44'/1ºT)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas (Viña); Allan; De La Cruz (Pulgar) e Arrascaeta (Lorran); Gerson (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro.

MILLONARIOS (Técnico: Alberto Gamero)

Álvaro Monteiro; Alfonzo, Llinás, Vargas e Arias (Carvajal); Giraldo (Árevalo), Juan Pereira (Vásquez), Banguero, David Silva (Paredes) e Daniel Ruíz (Quiñones); Emerson Rodríguez.