Tite é o técnico do Flamengo - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 29/05/2024 00:44

"O desempenho do jogo (teve) supremacia da posse, do número de finalizações, da marcação agressiva leal, de antecipações... Uma consistência num 2, 3 de construção e finalização. O adversário procurou fechar os espaços atrás e mesmo assim conseguimos colocar um volume. Com participações estratégicas efetivas importantes, como foi o Allan. Sabíamos que ele era o jogador que iria articular. A iniciação de fazer essa fluidez maior e teve essa consistência da vitória", afirmou Tite.

Com o resultado, o Flamengo avançou às oitavas de final como o segundo colocado do Grupo E da Libertadores. O Bolívar, que também venceu na rodada, permaneceu na liderança.

"É um calendário muito apertado, é uma série de jogos que eles tiveram com detalhes. Sim, a responsabilidade é que nós poderíamos ter classificado em primeiro, mas tem toda uma circunstância em cima disso", disse o técnico.

O treinador também falou sobre as formas como a equipe pode jogar e o momento que ela vive. Para isso, fez uma comparação e usou um termo de boxe.

"Tem duas formas. Pode jogar com dois velocistas do lado ou pode jogar com um jogador de articulação. O momento é de um jogador de articulação. O momento é Gerson do lado e fazer essa composição no quarteto de meio de campo que te dá muita posse. Eu não quero usar um termo de boxe, mas ele fica 'jabeando' o adversário, fica com posse", explicou o treinador.

"Aí inverte o lado e posse. Aí o adversário corre para um lado e aí incha a perna, vai de outro. E aí trabalha curto e você vai estar criando oportunidades. Então é esse o momento dessa equipe", finalizou.