Gabigol não é mais o camisa 10 do FlamengoJavier Torres/AFP

Publicado 28/05/2024 20:12

Rio - O Flamengo conseguiu uma autorização de Gabigol para que o atacante vista a camisa 99 também na Libertadores. Assim, o atacante utilizará o novo número já na partida desta terça-feira, 28, contra o Millonarios (COL), no Maracanã.

De acordo com o regulamento da Libertadores, os jogadores são obrigados a utilizar a numeração que consta na lista de inscritos entregue à Conmebol. A tendência, portanto, era que ele permanecesse com a 10 na fase de grupos e mudasse apenas nas oitavas de final. O Fla, porém, entrou em contato com a entidade e conseguiu a liberação.