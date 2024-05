Dorival Júnior anunciou ontem a convocação da seleção brasileira para a Copa América e amistosos - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 10/05/2024 12:21 | Atualizado 10/05/2024 17:55

Rio - O técnico Dorival Júnior anunciou, na tarde desta sexta-feira (10), a lista de jogadores convocados pela seleção brasileira para os próximos dois amistosos, que acontecerão em junho, e para a Copa América, que será disputada a partir do dia 20 do mesmo mês, nos Estados Unidos. A lista conta com apenas três jogadores que atuam no Brasil: Bento, Guilherme Arana e Endrick.

Veja a lista de convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City);

Laterais

Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros



Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meias

Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes

Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

Os jogadores que atuam na Europa se apresentarão no dia 30 deste mês, em Orlando, onde a Seleção treinará no ESPN Wide World of Sports, um dos maiores complexos de esportes do mundo, durante o período de disputa do torneio continental. Já os atletas que defendem clubes brasileiros chegarão à cidade da Flórida no dia 3 de junho para iniciar a preparação.

Antes de iniciar sua caminhada na Copa América, o Brasil fará dois amistosos: o primeiro será contra o México, no dia 8 de junho, no Kyle Field, em College Station, no Texas, e o segundo contra os Estados Unidos, no dia 12, no Camping World Stadium, em Orlando.

Pela programação, a delegação só deixará Orlando na fase de treinamentos para enfrentar os mexicanos. No dia 6 de junho, os jogadores embarcam para o Texas e voltam para a Flórida no dia seguinte ao amistoso. A partir daí, o time seguirá treinando em Orlando até o dia 20 de junho, quando embarca para Los Angeles, onde fará o jogo de estreia na Copa América no dia 24, contra a Costa Rica.



Em seguida, o Brasil terá pela frente o Paraguai, no dia 28, no Allegiant Stadium, em Las Vegas. O último duelo da fase de grupos será dia 2 de julho, contra a Colômbia, no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

Até o momento, Dorival Júnior tem apenas dois jogos no comando da seleção brasileira. Em sua estreia, o treinador venceu a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley. Logo depois, empatou em 3 a 3 com a Espanha, no Santiago Bernabéu.