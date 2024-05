Camisa do Vasco com um patch em prol do Rio Grande do Sul - Divulgação/Vasco

Publicado 10/05/2024 21:19

Rio - O Vasco enfrentará o Vitória em São Januário, às 18h30 deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, com um patch na camisa em prol do Rio Grande do Sul. De acordo com o Cruz-Maltino as peças usadas serão autografadas pelos atletas e estarão em um leilão social na "Play For a Cause". Para participar, é preciso entrar no site play.foracause.com.br

O Vasco também trabalha com ações para ajudar as vítimas das fortes chuvas que causaram estragos no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, o Cruz-Maltino iniciou uma campanha de coleta para enviar doações ao estado.

Esta é uma parceria com a Ação da Cidadania, que será responsável por transportar os itens ao RS. O ponto de São Januário, que fica no portão de acesso à Arquibancada Social, receberá apenas água. Algumas lojas "Gigante da Colina" também receberão itens.

As doações desta sexta-feira puderam ser entregues até 18h. No sábado, será das 9h às 18h. No domingo, irá até o horário do jogo contra o Vitória (18h30).

Abaixo, veja quais lojas recebem doações:

- Metropolitano: Avenida Embaixador Abelardo Bueno Nº 1111, BL 1, SALA 412 Barra da Tijuca



- Rodoviária: Av. Francisco Bicalho, 1 – Santo Cristo, Rio de Janeiro – RJ



- Rio das Ostras: Av. Prefeito Caludio Ribeiro SN quadra 004 lote 039 – Balneário Remanso – Rio das Ostras



- Megaloja: Rua General Almerio de Moura Nº 131 Loja



- Vila Velha: Shopping Vila Velha – Rua: Luciano das Neves 2518 número 1012 – Bairro: Divino Espírito Santo – Vila Velha/ES



- Centro: Rua do Ouvidor, nº 126, Centro, Rio de Janeiro/RJ



- Recreio: Avenida das Américas, nº 19019, Loja 111H – Recreio Shopping



- Sulacap: Av. Mal. Fontenelle3.545 – Loja 263 – Jardim Sulacap, Rio de Janeiro



- Teresópolis: Rua Edmundo Bittencourt, nº 101, Loja 220, Várzea, Teresópolis



- Icaraí: Rua Presidente Backer Nº 195 LOJA 104, Icaraí



- Alcântara: Praça Carlos Gianelli – Alcantara, São Gonçalo



- Plaza Niterói: Rua Quinze de Novembro Nº 8 LOJA 359 Centro



- Shopping São Gonçalo: Av São Gonçalo 100 Loja 276 A



- Macaé: Rua Bento Pessanha, nº 800, Loja 172, Bairro da Glória, Macaé/RJ



- Vitória: Av. Américo Buaiz, 200 – Enseada do Suá, Vitória/ES



- Barra Shopping: Avenida das Américas, nº 16511, Sala 211, Recreio do Bandeirantes



- Madureira: Estrada do Portela, 222 3º piso 347B



- VR Sider Shopping: RUA DOZE, 300 :ESPAÇO COMERCIAL 204 VILA SANTA CECILIA – VOLTA REDONDA RJ



- VR Park Sul: Metalúrgicos Nº 1.189 LOJA 14 1 – PISO São Geraldo – Volta Redonda



- Cabo Frio: Avenida Henrique Terra, nº 1700, Loja 55, Portinho, Cabo Frio/RJ



- Partage: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 572, Centro, Niterói/RJ



- São Luís: Avenida Daniel de La Touche Nº 987 LOJA 206 N Maranhão Novo – São Luís/MA

Situação no Sul

De acordo com o balanço da Defesa Civil divulgado às 18h28 desta sexta-feira, 126 pessoas já morreram devido às fortes chuvas. Além disso, 141 estão desparecidas e 756 estão feridas.