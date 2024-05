A Betfair é a nova patrocinadora master do Vasco - Divulgação / Betfair e Vasco da Gama

A Betfair é a nova patrocinadora master do VascoDivulgação / Betfair e Vasco da Gama

Publicado 09/05/2024 20:26

Rio - Na noite desta quinta-feira, 9, o Vasco oficializou a Betfair como nova patrocinadora master. O contrato é válido até o dia 31 de dezembro de 2025, mas há possibilidade de renovação por mais duas temporadas. Em nota, o Cruz-Maltino informou que é o maior patrocínio master da história do clube. Os valores não foram divulgados, mas a empresa pagará R$ 115 milhões

"É uma honra e uma conquista fechar essa parceria, a maior da história do Vasco, com a Betfair. Foram semanas de trabalho intenso para conseguir o melhor pro nosso clube com uma empresa enorme e consolidada. Temos desafios ainda pela frente mas o nosso compromisso de trabalhar sério e duro pelo Vasco continua", disse o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa.

A estreia da Betfair no uniforme do Vasco acontecerá já neste fim de semana. A marca estará estampada no espaço master da camisa no jogo contra o Vitória neste domingo, às 18h30, em São Januário. A partida é válida pelo Brasileirão.

"A parceria entre Vasco e a Betfair não se trata apenas de um patrocínio master na camiseta do time, é também uma colaboração estratégica baseada em valores compartilhados, excelência e paixão pelo futebol, respeitando a grandeza da sua história, mas também fortalecendo o investimento no projeto dentro da equipe carioca para ajudar a desenvolver o presente e o futuro do clube", disse a Diretora Geral da Betfair International, Kimberly Daly.

"Para nós da Betfair, estamos muito contentes de trabalhar em conjunto com um time que tem objetivos de crescimento para fortalecer os laços entre as duas marcas. Estamos muito animados em levar aos vascaínos experiências exclusivas que só a Betfair pode oferecer para aproximar o torcedor ainda mais do seu clube do coração e de toda a ação de cada partida", completou.

Na camisa I, a marca da Betfair ficará na diagonal, paralelamente à faixa branca. O acordo entre as partes ainda prevê a exposição da marca nas mídias digitais do Vasco da Gama, uniformes de treino e mais. Em relação ao time feminino, a empresa estará estampada no espaço da omoplata.