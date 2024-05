Bandeira do Vasco em São Januário - Divulgação

Publicado 09/05/2024 17:34 | Atualizado 09/05/2024 17:36

Rio - A reunião do Conselho Deliberativo do Vasco, que aconteceria nesta quinta-feira (9) com o intuito de prestar esclarecimentos sobre a situação financeira e outros assuntos relacionados à SAF, foi cancelada. A decisão aconteceu após o CEO Lúcio Barbosa e a CFO Kátia dos Santos não responderem ao convite do clube associativo para participarem do encontro.

O único representante da SAF a confirmar presença no encontro, que aconteceria de forma híbrida, on-line ou presencial na Sede Náutica da Lagoa, foi o membro do Conselho Fiscal da empresa, Marco Norci Schroeder. No entanto, a falta de respostas por parte de Lúcio e Kátia motivou o cancelamento.

"A presença dos referidos convidados seria de extrema relevância para que fossem prestados esclarecimentos relativos ao planejamento da Vasco da Gama SAF para os próximos anos, com as projeções de receitas, custos, dívidas, investimentos e demais informações que entenderem relevantes a fim de demonstrar a trajetória para a autossustentabilidade da Companhia", diz o edital de desconvocação do Conselho Deliberativo.

novo patrocinador máster do futebol, na noite desta quinta-feira, também atrapalharia o encontro. Além da ausência de representantes importantes da SAF, o documento ainda alerta que o evento de apresentação do, na noite desta quinta-feira, também atrapalharia o encontro.