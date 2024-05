Rafael Paiva está no Vasco desde o início deste ano - Matheus Lima / Vasco

Publicado 09/05/2024 09:40 | Atualizado 09/05/2024 09:45

Rio - O Vasco segue a busca por um novo treinador, mas não tem pressa para concluir a contratação. O novo diretor de futebol Pedro Martins prioriza um estrangeiro e, por isso, as negociações podem demorar mais do que o esperado. Enquanto isso, a direção do clube tenta blindar o técnico inteiro Rafael Paiva, do sub-20, e o elenco, da crise.

Rafael Paiva deve permanecer no comando do Vasco até a chegada do novo treinador. Ele comandou o time no empate com o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e na derrota diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão. O Cruz-Maltino foi elogiado pela luta nos dois jogos, mas ainda não venceu com o interino. O próximo compromisso será contra o Vitória, domingo (12), às 18h30, em São Januário.

Ramón Díaz deixou o Vasco no último dia 27, após a goleada diante do Criciúma por 4 a 0, em São Januário. No dia seguinte, o novo diretor Pedro Martins chegou ao Rio de Janeiro e iniciou a busca pelo novo treinador. Assim como fez no Cruzeiro, o dirigente tem interesse em um estrangeiro. Paulo Pezzolano, atualmente no Real Valladolid, da Espanha, e o português Álvaro Pacheco foram especulados.