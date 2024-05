Felippe Bastos esteve em campo pela última vez em março, pelo Amazonas - Divulgação / Amazonas FC

Publicado 10/05/2024 15:50 | Atualizado 10/05/2024 15:51

O experiente volante Fellipe Bastos anunciou a aposentadoria do futebol. Ele ficou conhecido, principalmente, pelas suas passagens pelo Vasco e pelo Corinthians, onde conquistou títulos a nível nacional.

"Deus me concedeu a benção de ter como profissão a maior paixão nacional e o sonho de quase todo menino. Sou grato a todos que fizeram parte dessa trajetória. Família, amigos, staff e todos os clubes por onde passei. Obrigado, futebol, por todas as alegrias, conquistas e experiências que proporcionou a mim e aos meus, até aqui! Que venham os próximos desafios", escreveu nas redes sociais.

Ao longo da carreira, Fellipe Bastos passou por grandes clubes do Brasil. Ele iniciou nas categorias de base do Botafogo e passou por PSV e Benfica, onde se profissionalizou.



Em 2011, viveu sua primeira grande fase, no Vasco. Emprestado pelo clube português, foi essencial para o Cruz-Maltino na campanha do título da Copa do Brasil daquele ano. No período, o time ainda foi vice-campeão brasileiro.



O volante também teve passagens por Grêmio, Sport, Ponte Preta, Goiás e Avaí. Fora do Brasil, atuou por Al Ain e Baniyas, ambos dos Emirados Árabes, além do Servette, da Suíça, e Belenenses, de Portugal.

Antes de encerrar a carreira, Fellipe Bastos vestiu a camisa do Amazonas. Ele foi anunciado no final de janeiro, disputou cinco partidas e foi campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense.