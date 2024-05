Julião - Divulgação

Publicado 10/05/2024 11:19 | Atualizado 10/05/2024 11:19

Rio - O Vasco reintegrou dois jogadores que treinavam separados do elenco. O lateral-esquerdo Julião e o volante Rodrigo voltaram a participar das atividades com o grupo principal nesta semana, no CT Moacyr Barbosa.

Os jogadores estavam fora dos planos do técnico Ramón Díaz, mas ganharam uma nova oportunidade após a saída do argentino. Eles treinavam em horário alternativo desde janeiro. Os dois foram reintegrados a pedido do treinador interino Rafael Paiva.

Após o Vasco retornar da pré-temporada no Uruguai, cinco jogadores foram afastados e treinaram em horário alternativo. O clube, no entanto, emprestou Barros e Miranda para o Amazonas, e cedeu Zé Vitor para o Volta Redonda.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (12), às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, em São Januário, pela 6ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino busca a primeira vitória sob o comando de Rafael Paiva. Nos dois jogos anteriores, empatou um e perdeu outro.