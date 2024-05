Jô foi preso por não pagar pensão alimentícia - Reprodução/EPTV

Jô foi preso por não pagar pensão alimentíciaReprodução/EPTV

Publicado 10/05/2024 18:55

Preso na última segunda-feira (6), em Campinas, por não pagar pensão alimentícia, o atacante Jô surpreendeu as autoridades com o valor presente em sua conta bancária. Segundo a Justiça, o jogador do Amazonas tinha apenas R$ 67,35 de saldo dias antes de ir para a cadeia. Rio -, o atacante Jô surpreendeu as autoridades com o valor presente em sua conta bancária. Segundo a Justiça,dias antes de ir para a cadeia.

A informação está inserida em um processo que Jô responde por dívidas do aluguel de um imóvel em São Paulo. A Justiça pediu bloqueio das contas do jogador para pagar o débito, mas encontrou apenas os R$ 67,35. Dias depois, aconteceu a prisão do atleta por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Antes, Jô e sua mulher, que também responde à ação, sofreram bloqueio em suas contas no valor de R$ 50 mil. No entanto, a nova penhora foi motivada pela alegação da acusação de que ainda restam R$ 22,6 mil a serem pagos.

A prisão de Jô

O processo que levou ao mandado de prisão contra Jô correu em segredo de Justiça por envolver menor de idade. Ele acabou sendo liberado no fim da tarde de terça (7), após quase 24 horas na cadeia. O Amazonas quitou as dívidas do jogador.

Jô foi preso em Campinas, na última segunda-feira (6),. O motivo da prisão foi o atraso no pagamento da pensão de um dos filhos do atacante. O processo que levou ao mandado de prisão contra Jô correu em segredo de Justiça por envolver menor de idade.

O atacante tem oito filhos, sendo seis frutos de relacionamentos fora do casamento. Revelado nas categorias de base do Corinthians, Jô viveu seu melhor momento no futebol nas temporadas de 2012 a 2014, quando defendeu o Atlético-MG. Campeão da Libertadores em 2013, ele acabou sendo convocado para defender a Seleção na Copa do Mundo disputada no Brasil.