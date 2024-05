Renato Gaúcho durante treino do Grêmio - Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Publicado 10/05/2024 17:56

a ideia do time gaúcho é retomar os treinos até o fim da próxima semana, fora de seu estado de origem. O local ainda não foi definido, mas será também onde a equipe de Renato Gaúcho mandará seus primeiros jogos após a tragédia. Porto Alegre - Aos poucos, ainda afetado pela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul , o Grêmio já começa a se planejar para o futuro. De acordo com o site "ge", por conta da indefinição se mais partidas do clube serão adiadas ou não,O local ainda não foi definido, mas será também onde a equipe de Renato Gaúcho mandará seus primeiros jogos após a tragédia.

o próximo compromisso do time será no dia 29, contra o The Strongest, pela Libertadores. O time brasileiro é o mandante da partida. Inicialmente, o Grêmio e os outros clubes gaúchos tiveram seus jogos adiados até o dia 27 de maio. Portanto, se nada mudar,, pela Libertadores. O time brasileiro é o mandante da partida.

Ainda não há uma definição sobre a volta do Grêmio aos treinos, mas a data que a diretoria trabalha, atualmente, é a próxima sexta-feira (17). O clube não consegue realizar suas atividades há mais de uma semana, já que todas as instalações foram tomadas pela água.