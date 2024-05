Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, durante convocação da Seleção para a Copa América - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 10/05/2024 15:13

a entidade não atenderá por conta própria ao pedido do Ministro do Esporte, André Fufuca, para interromper a competição por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, e que a decisão pela manutenção ou não do torneio cabe aos participantes. Rio - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, não pretende paralisar o Campeonato Brasileiro sem uma decisão em consenso dos clubes da Série A. Nesta sexta-feira (10), após a convocação da seleção brasileira para os próximos amistosos e a disputa da Copa América , o mandatário deixou claro que, para interromper a competição por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, e que

"A CBF, quando define uma competição, faz reuniões de conselho técnico da Série A, da B, da C, da D e também das competições de base. Se houve um pedido de uma paralisação, nós vamos dar conhecimento a cada clube, a cada Série desses clubes, para que eles possam se posicionar com relação ao documento do Ministério do Esporte. E, a partir daí, se for necessário, reunir o conselho técnico para que eles possam deliberar", declarou Ednaldo.

não há qualquer tipo de consenso entre os clubes da Série A pela paralisação do Brasileirão. Grêmio, Internacional e Juventude já deixaram claro que são a favor da pausa, mas houve pouco apoio por parte dos outros times. Até o momento,. Grêmio, Internacional e Juventude já deixaram claro que são a favor da pausa, mas houve pouco apoio por parte dos outros times. Os times gaúchos tiveram seus jogos adiados até 27 de maio.

"O poder da CBF não é um poder supremo e absoluto. É um poder limitado. Assim como fizemos a reunião de Conselho Técnico com todos os clubes de Série A, Série B, Série C, Série D e de competições de base, nós faremos também, entendeu? A partir do momento que os próprios clubes entendam que tem que deliberar sobre esse assunto. No momento, nós estamos sintonizados diretamente através dos clubes do Rio Grande do Sul e a sua federação. E aquilo que foi solicitado dos clubes, através da Federação Gaúcha, a CBF atendeu integralmente, que foi exatamente o adiamento da competição até o dia 27 de maio. Tudo que acontecer daqui para frente, a gente vai ter que conversar também com os clubes e todas as divisões do futebol", completou.

Ednaldo Rodrigues também alertou que uma possível paralisação do Campeonato Brasileiro não resultaria na pausa do futebol no país, já que alguns clubes disputam a Libertadores e a Sul-Americana. É o caso, inclusive, de Grêmio e Internacional.

"Podemos parar toda a competição? Se sim, como faz com as competições internacionais que seguem? Entendeu? Até porque já estão se afunilando. Faltam duas rodadas para uma fase da Libertadores e também, se não me engano, da Sul-americana", questionou.

Mais cedo, antes do início da convocação desta sexta, Ednaldo Rodrigues pediu um minuto de silêncio em solidariedade às vítimas da tragédia no Rio Grande Sul.