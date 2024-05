Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para a Copa América nesta sexta-feira (10) - Rafael Ribeiro/CBF

Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para a Copa América nesta sexta-feira (10)Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 10/05/2024 12:54 | Atualizado 10/05/2024 13:03

anunciou, na tarde desta sexta-feira (10), a lista de jogadores convocados pela seleção brasileira para os próximos dois amistosos, que acontecerão em junho, e para a Copa América, que será disputada a partir do dia 20 do mesmo mês, nos Estados Unidos. Após o anúncio, o treinador conversou com a imprensa na sede da CBF, na Barra da Tijuca, e explicou a opção por levar poucos jogadores que atuam no Brasil. Rio - O técnico Dorival Júnior, que será disputada a partir do dia 20 do mesmo mês, nos Estados Unidos. Após o anúncio, o treinador conversou com a imprensa na sede da CBF, na Barra da Tijuca, e explicou a opção por levar poucos jogadores que atuam no Brasil.

"Foi uma decisão puramente técnica. Procuramos avaliar todos os atletas. Não importa idade, clube ou outra situação que não seja o momento de cada atleta. O processo de avaliação é complicado. Tivemos 14 jogadores afastados na convocação anterior e alguns tiveram que ser cortados ao longo da apresentação. Aqueles que foram deixaram uma ótima resposta. Não estar nesse momento não quer dizer nada. Teremos dois amistosos e aí sim, tendo necessidade de possível alteração, por área técnica ou médica, faremos para a Copa América", disse Dorival.



O treinador também explicou a convocação de Evanílson, ex-Fluminense, a grande surpresa da lista. Segundo Dorival, o atacante desempenha funções que poderão ser importantes para a Seleção.

"É um jogador que vem chamando a atenção. Tem entendimento claro da função que executa. Sai para ser um homem que complemente à frente da área como também infiltra nos momentos que atacamos pelos lados. É um jogador muito interessante. Se fizer como no clube, será uma grata surpresa. Nos surpreendeu nas nossas avaliações. Já era um nome comentado na primeira convocação e agora, em função de uma lesão na manhã de hoje com o Richarlison, passa a ser um jogador com que contamos", declarou.

Dorival ainda abordou as ausências de Casemiro, nomes importantes da Seleção nos últimos anos. O técnico garantiu que a dupla não está fora dos planos.

"O Casemiro merece o respeito de todos nós. Há três meses, disse o que esperava dele. Ele sabe muito bem o que penso dele. Amanhã farei um contato com ele, colocando aquilo que acredito que possa acontecer futuramente. É um jogador que merece consideração e que continuemos acreditando num atleta desse nível. O mesmo com o Thiago (Silva), com quem falei há 10 dias atrás. Tem história na seleção brasileira e tem que ser respeitado. A não convocação é em razão daquilo que acreditamos neste instante", afirmou o treinador.

Antes de iniciar sua caminhada na Copa América, o Brasil fará dois amistosos: o primeiro será contra o México, no dia 8 de junho, no Kyle Field, em College Station, no Texas, e o segundo contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.



A estreia na Copa América será no dia 24, contra a Costa Rica, em Los Angeles. Em seguida, o Brasil terá pela frente o Paraguai, no dia 28, no Allegiant Stadium, em Las Vegas. O último duelo da fase de grupos será dia 2 de julho, contra a Colômbia, no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

Veja outras declarações na coletiva:

Ausência de Neymar e protagonismo de Vini Jr

"Precisamos de protagonistas e não só de um único. A divisão de responsabilidades vai fazer nossa equipe crescer. É importante ter jogadores desse nível juntos. Temos que fazer, dentro do próprio grupo, que aflorem responsabilidades de cada um e o principal, que todos estejam desenvolvendo seu melhor."

Jogadores modernos no ataque

"É um fato natural, mas não quer dizer que não tenhamos um jogador com essa função. Precisamos avaliar o momento e concluímos que essa formação seja aquilo que buscamos para essa competição. Espero fazer um grande campeonato pelas qualidades dos jogadores. Vamos aguardar para ver se esse encaixe continue acontecendo, que é fundamental para ganhar a competição."



Opção por Militão

"O Militão está à disposição e está sendo inserido aos poucos. Podemos ter uma possibilidade de recuperação total, se já não aconteceu. Dificilmente seu treinador alteraria a equipe em função da recuperação dele. Tenho um conhecimento grande dele, da sua capacidade e das suas condições, e tenho certeza que chegará bem."

Desafios no início de trabalho

"Primeiro que temos uma competição que demanda um longo tempo juntos. Essa equipe vai ter condição de adquirir tudo que imaginamos que possa vir a acontecer. Espero que essa resposta aconteça em campo. O trabalho vai ser intenso por um equilíbrio da equipe e a melhor performance possível. É uma competição que se aproxima de uma competição pelo período que estaremos juntos e espero levar isso até a última partida."



Renovação no grupo

"Mesmo que tenhamos jogadores jovens, a grande maioria está jogando em equipes de altíssimo nível e competições importantíssimas. Mesmo com pouca idade, uma vasta experiência. Eu discuto isso. É uma seleção bem equilibrada em todos os setores e que pode dar uma resposta positiva. Só vai chegar ao amadurecimento atuando. Se cada um dos jogadores chamar um pouco mais para não deixar a solução em cima de um ou dois nomes, é tudo o que queremos. Uma seleção forte, compacta e combativa. Temos que honrar o nome da Seleção em cada partida. O futebol brasileiro tem muito ainda para nos mostrar e espero que essa seleção apresente a verdadeira cara de todos nós."



Chances de Neymar na Copa América

"Imediatamente não, não o teremos nesse momento. Alterações podem acontecer. Teoricamente esse mesmo grupo nos acompanhará na Copa América."

Endrick

"Que vá conhecer a Disney, mas o principal que vá para os EUA focado no objetivo que temos. É um processo natural. Como o Abel falou, é natural que tenha motivos para colocar. A evolução acontece. O Endrick foi protagonista de uma grande conquista do clube há alguns meses, entrou bem nos amistosos e pode evoluir. Espero que aconteça aqui dentro e se sinta cada vez mais confortável."

Renovação da equipe

"Mesmo que tenhamos jogadores jovens, a grande maioria está jogando em equipes de altíssimo nível e competições importantíssimas. Mesmo com pouca idade, uma vasta experiência. Eu discuto isso. É uma seleção bem equilibrada em todos os setores e que pode dar uma resposta positiva. Só vai chegar ao amadurecimento atuando. Se cada um dos jogadores chamar um pouco mais para não deixar a solução em cima de um ou dois nomes, é tudo o que queremos. Uma seleção forte, compacta e combativa. Temos que honrar o nome da Seleção em cada partida. O futebol brasileiro tem muito ainda para nos mostrar e espero que essa seleção apresente a verdadeira cara de todos nós."