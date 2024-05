Flamengo e Fluminense venceram a disputam pela licitação do Maracanã - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/05/2024 10:30

Rio - Após a vitória na licitação do Maracanã , Flamengo e Fluminense já iniciaram o planejamento para cuidar do estádio., que foi alvo de muitas críticas nos últimos anos. O objetivo é diminuir os danos para o campo resistir a maratona de jogos anuais.

Os clubes estudam trocar o gramado pelo menos duas vezes por ano para o campo aguentar a maratona de 70 jogos anuais. Segundo o "ge", o Maracanã terá quatro campos reservas numa fazenda em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Na proposta técnica da dupla Fla-Flu constava 77 jogos anuais, além de um show para 100 mil pessoas em janeiro. Por isso, a empresa contratada pelos clubes para tratar o gramado do estádio revê o planejamento. O campo será trocado pelo menos uma vez no verão e outra no inverno.