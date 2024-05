Maracanã - Divulgação / Prefeitura do Rio

MaracanãDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 09/05/2024 08:15

Rio - O Consórcio Fla-Flu confirmou o favoritismo e venceu a concorrência pública pela licitação do Maracanã . Com a maior nota da combinação da proposta técnica (peso de 60%) e a financeira (peso de 40%), Flamengo e Fluminense vão administrar o Complexo Maracanã pelos próximos 20 anos. A dupla projeta uma média de 77 jogos, além de um show para 100 mil pessoas por ano, segundo o "ge".

O resultado da vitória do Consórcio Fla-Flu ainda será oficializado pelo governo do Rio de Janeiro no Diário Oficial nos próximos dias. A dupla ampliou a margem para os concorrentes na proposta técnica, quando ofereceram o máximo de jogos. O Vasco e a WTorre, por exemplo, tiveram datas do Brusque e Santos descartadas, o que prejudicou a pontuação. Já a Arena 360 foi desclassificada por não atender o mínimo.

Além da vitória na proposta técnica, que tem maior peso, a dupla Fla-Flu também venceu na proposta financeira. A oferta do Consórcio Fla-Flu tem uma outorga anual de R$ 20.060.864,12. O Flamengo, como líder do consórcio, terá maior participação econômica com direito a 65%, enquanto o Fluminense ficará com os 35% restantes.

O documento entregue pelo Consórcio Fla-Flu prevê um investimento de R$ 393 milhões nos próximos 20 anos na manutenção do Complexo Maracanã. Ou seja, o Rubro-Negro terá que investir R$ 255,5 milhões, enquanto o Tricolor apenas R$ 137,5 milhões, de acordo com o site "Mundo Rubro-Negro". O mesmo vale para a outorga a ser paga ao governo do Estado. Eventual saldo de lucro anual terá a mesma divisão.