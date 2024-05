André Fufuca é o ministro do Esporte - Joédson Alves / Agência Brasil

André Fufuca é o ministro do EsporteJoédson Alves / Agência Brasil

Publicado 09/05/2024 20:07

Rio - O ministro do Esporte, André Fufuca, defendeu a paralisação do Campeonato Brasileiro Masculino e Feminino por causa das fortes chuvas que causaram estragos no Rio Grande do Sul . Ele externou o posicionamento em entrevista à Espn.

"Diante do cenário de calamidade pública e das severas consequências das enchentes para a população do Rio Grande do Sul, defenderemos junto à CBF a suspensão temporária Campeonatos Brasileiros de Futebol masculino e feminino", disse André Fufuca.

A CBF, ao menos por enquanto, decidiu não paralisar o Brasileirão. Na última terça-feira, 7, a entidade anunciou o adiamento de jogos de todos os times gaúchos por 20 dias . A medida vale para o futebol masculino e feminino, também nas divisões inferiores e de base.

De acordo com o balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, publicado às 18h desta quinta-feira, 107 pessoas morreram devido à tragédia das chuvas. Além disso, 134 estão desaparecidas e 754 estão feridas.