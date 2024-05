Jimmy Butler, ala-armador do Miami Heat - Nathaniel S. Butler / AFP

Publicado 09/05/2024 20:00

Rio - Astro da NBA e do Miami Heat, o ala-armador Jimmy Butler demonstrou, mais uma vez, que uma vinda ao Brasil pode se concretizar em breve. Isso porque ele tem o sonho de vestir a camisa do Flamengo e jogar no NBB.

Em entrevista à revista americana GQ, o atleta destacou que o Heat será a sua última franquia na NBA. Além disso, ele afirmou que tem o desejo de atuar no Flamengo.

"Sim (sobre o Heat ser a sua última franquia nos EUA). Na NBA? Com certeza. Mas depois disso, eu, realmente, quero jogar no Flamengo. Eu falo para todo mundo que sou metade brasileiro", disse.

Em 2023, Jimmy Butler visitou o Ninho do Urubu e, inclusive, vestiu a camisa do Flamengo ao lado de Gabigol após o treino. No fim, o jogador de basquete arriscou com a bola no pé e foi para o gramado com os atletas rubro-negros.