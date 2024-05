Tite em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 08/05/2024 20:36

Rio - A previsibilidade do Flamengo dentro de campo tem gerado incômodo nos bastidores. Internamente, jogadores, comissão técnica e dirigentes atuam juntos em busca de soluções para reverter o cenário atual, considerado de "marasmo" nos corredores. As informações foram divulgadas primeiramente pelo site "ge".

Segundo o portal, o elenco do Flamengo se tornou "mais calado" após perder nomes importantes nas últimas temporadas. Alguns nomes importantes, como Arrascaeta, Gerson, Fabrício Bruno e Bruno Henrique, assumiram a liderança e fazem cobranças, mas o grupo ainda está longe de ser ativo como antigamente.

Apesar disso, não há qualquer tipo de "racha" entre os jogadores, comissão técnica e diretoria. Mesmo com um elenco "mais calado", os atletas estão incomodados com o desempenho ruim da equipe e dispostos a trabalhar para mudar o cenário atual.

O descontentamento dos jogadores com o desempenho ruim fica evidente no dia a dia. Após o jogo contra o Bragantino, Arrascaeta elogiou o desempenho do time no segundo tempo, mas reclamou que a equipe só reagiu após sofrer o gol do Massa Bruta.

Pelo lado da diretoria, o lema é "mais trabalho e menos palavras". Os dirigentes fazem cobranças aos jogadores por uma melhora de desempenho e "soluções simples" dentro de campo, evitando enfeitar jogadas.

Demissão de Tite não é pauta

Apesar do momento ruim, a diretoria do Flamengo não trabalha com a possibilidade de demitir Tite. Pelo contrário: o treinador é visto como nome mais indicado para fazer o elenco atual dar a volta por cima.

Nos treinos, o time titular tem encontrando dificuldades para criar jogadas e fazer gols. Por isso, o treinador vem tentando recuperar a confiança da equipe e apostou no rodízio de jogadores e mudanças de posicionamento e sistema nos últimos jogos, mas sem sucesso. O trabalho ainda não conseguiu apresentar resultados dentro de campo.

Mesmo assim, a diretoria confia em Tite e mantém bom relacionamento com o treinador. O foco agora será em busca de simplificar os jogos e buscar vitórias que espantem a má fase, principalmente na Libertadores. O entendimento nos bastidores é que direção, comissão técnica e atletas dividem a culpa pelo momento conturbado.

Atualmente, o Flamengo tem 4 pontos no Grupo E da Libertadores e ocupa a terceira posição na chave, com dois pontos a menos que Palestino e cinco em relação ao Bolívar. O time boliviano enfrenta o lanterna Millonarios, que tem 1 ponto, na noite desta quinta-feira (8), no El Campín, e a situação do Rubro-Negro pode ficar ainda mais complicada, a depender do resultado.