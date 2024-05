Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 08/05/2024 13:46

São Paulo - A La Liga, entidade organizadora do Campeonato Espanhol, trata Vini Jr como "essencial". Isso é o que diz o presidente da organização, Javier Tebas. O dirigente enalteceu o brasileiro em participação ao Sports Summit, em São Paulo, tanto no aspecto como esportista, quanto no fora de campo.

"Vinicius é vital para o futebol e para a nossa liga. Recordo que, quando Vinicius chegou, enfrentou muitas críticas. Em uma conferência de imprensa, eu disse que ele seria o futuro grande do futebol espanhol, mesmo quando havia críticas", iniciou Tebas.

"É um elemento essencial e vimos o quanto foi importante para o título do Real Madrid, e esperamos que seja essencial nesta noite", complementou, referenciando o jogo do clube merengue contra o Bayern de Munique, nesta quarta, às 16h, pela semifinal da Liga dos Campeões.

Os elogios de Tebas a Vini Jr surgem quando o dirigente espanhol falava sobre o racismo em seu país. O brasileiro é um dos principais alvos de atos discriminatórios no futebol da Espanha, e já chegou a chorar, em coletiva de imprensa, quando abordou o assunto.

Tebas admite os problemas em seu país, mas observa que há uma melhora, mesmo que tímida, sobre a luta contra o preconceito.

"O importante é reconhecer que algo não estava ocorrendo bem. A partir daí começamos tocar várias frentes, e uma típica foi a comunicação, a campanha contra o racismo nos estádios e na televisão. Tem que ter ação, sabemos que ainda não é o suficiente. Em semanas teremos mais pessoas condenadas por insultos racistas nos estádios", disse o dirigente.

"Temos que ser mais duros nas condenações e agora contamos com a tecnologia para rápida identificação aos que cometem atos racistas. Redobramos a ação e não vamos parar até que se termine. Sabemos que é um túnel que ainda não vemos o final, mas temos que trabalhar para um dia chegar ao final", concluiu.