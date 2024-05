Gabigol entrou em campo no segundo tempo da derrota do Flamengo para o Palestino - Javier Torres/AFP

Publicado 08/05/2024

A última vez foi em 31 de agosto de 2022, com um 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, na semifinal. derrota por 1 a 0 para o Palestino , que deixou o Flamengo em situação desconfortável no Grupo E da Libertadores, não é exceção. Afinal, o Rubro-Negro acumula tropeços fora de casa na competição desde a temporada passada, e já são sete partidas sem vencer como visitante.

Desde então, o Flamengo tem quatro derrotas e três empates, com três técnicos diferentes (Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e Tite). E tem mais: a campanha desta temporada é pior do que em 2023.



Somou apenas um ponto fora de casa, com o empate em 1 a 1 com o Millonarios, sendo que jogou na altitude de Bogotá, mas com um a mais pelos últimos 30 minutos, quando levou o gol. Além do Palestino, saiu derrotado para o Bolívar (2 a 1), nos 3.600m de La Paz.



Já na temporada passada, o Rubro-Negro conseguiu dois pontos: empatou com Ñublense e Racing, ambos por 1 a 1, e perdeu em Quito para o Aucas, por 2 a 1. Além disso, foi eliminado nas oitavas de final ao sofrer 3 a 1 para o Olimpia, após vencer no Maracanã por 1 a 0.



Nota-se que, apesar das dificuldades em três jogos por causa da altitude, quase todos os adversários são de pouca expressão, à exceção do Racing da Argentina, e de orçamentos muito inferiores.



Flamengo tem queda drástica como visitante



O péssimo desempenho nesses últimos dois anos contrasta com outras edições. Até começar essa sequência negativa, o Flamengo vinha de 14 jogos invicto fora de casa na Libertadores.



Nas campanhas do título de 2022 e do vice em 2021 foram 10 vitórias (Sporting Cristal, Universidad Católica, Tolima, Corinthians, Vélez Sarsfield, duas vezes, LDU, Defensa Y Justicia, Olimpia e Barcelona de Guayaquil).

Nessa sequência de invencibilidade, o Rubro-Negro empatou com Unión La Calera e Talleres. E em 2020, ainda venceu Barcelona de Guayaquil e empatou com o Racing.