Tite - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 08/05/2024 10:55 | Atualizado 08/05/2024 10:57

Rio - A revista inglesa "FourFourTwo" divulgou nesta quarta-feira a lista dos 50 melhores técnicos do mundo. O treinador do Flamengo, Tite, e Abel Ferreira, treinador português que dirige o Palmeiras, foram os únicos representantes do futebol brasileiro.

Tite, que trabalhou na seleção brasileira de 2016 a 2022, está na 40ª colocação. O treinador do Flamengo está bem atrás de Abel Ferreira. O treinador do Palmeiras, atualmente bicampeão brasileiro ocupa o 13º lugar. Além do gaúcho, o Brasil teve um outro representante. Thiago Motta, que é naturalizado italiano, e comanda o Bologna, figurou em 23º.

Pep Guardiola, do Manchester City, lidera a lista com Jurgen Klopp, que vive seus últimos dias no Liverpool, em segundo lugar. Sensação da atual temporada europeia, o campeão alemão Xabi Alonso, do Leverkusen, fecha o podium.

Nomes conhecidos como Carlo Ancelotti, do Real Madrid, em quarto lugar, Mikel Arteta, do Arsenal, em sexto, Simone Inzaghi, da Inter de Milão, em sétimo, Luis Enrique, do PSG, em oitavo, e Diego Simeone, do Atlético de Madrid, em nono, apareceram no top 10.

Confira a lista completa:

1) Pep Guardiola (Manchester City)



2) Jurgen Klopp (Liverpool)



3) Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

4) Carlo Ancelotti (Real Madrid)



5) Unai Emery (Aston Villa)



6) Mikel Arteta (Arsenal)



7) Simone Inzaghi (Inter de Milão)



8) Luis Enrique (Paris Saint-Germain)



9) Diego Simeone (Atlético de Madrid)



10) Julian Nagelsmann (Alemanha)



11) Eddie Howe (Newcastle)



12) Roberto De Zerbi (Brighton)



13) Abel Ferreira (Palmeiras)



14) Thomas Tuchel (Bayern de Munique)



15) Sebastian Hoeness (Stuttgart)



16) Rúben Amorim (Sporting)



17) Ange Postecoglou (Tottenham)



18) Didier Deschamps (França)



19) Michel (Girona)



20) Arne Slot (Feyenoord)



21) Imanol Alguacil (Real Sociedad)



22) Vincenzo Italiano (Fiorentina)



23) Thiago Motta (Bologna)



24) Andoni Iraola (Bournemouth)



25) Gian Piero Gasperini (Atalanta)



26) Xavi Hernández (Barcelona)



27) Marco Rose (RB Leipzig)



28) Gary O'Neil (Wolverhampton)



29) Edin Terzic (Borussia Dortmund)



30) Ivan Juric (Torino)



31) Eric Roy (Brest)



32) Adi Hutter (Monaco)



33) Roger Schmidt (Benfica)



34) Thomas Frank (Brentford)



35) Massimiliano Allegri (Juventus)



36) Erik ten Hag (Manchester United)



37) Marco Silva (Fulham)



38) David Moyes (West Ham)



39) Ernesto Valverde (Athletic Bilbao)



40) Tite (Flamengo)



41) Luciano Spalletti (Itália)



42) Peter Bosz (PSV)



43) Gareth Southgate (Inglaterra)



44) Mauricio Pochettino (Chelsea)



45) Sérgio Conceição (Porto)



46) Frank Schmidt (Heidenheim)



47) Kieran McKenna (Ipswich Town)



48) Stefano Pioli (Milan)



49) Roberto Martínez (Portugal)



50) Christian Streich (Freiburg)