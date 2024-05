Flamengo está pressionado nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Libertadores - Javier Torres/AFP

ainda tem chances remotas de conseguir o primeiro lugar do grupo, mas o mais provável será a busca pela segunda colocação. Para isso, precisará buscar pontos contra Bolívar e Millonarios, nas duas últimas rodadas, no Maracanã. Rio - De forma surpreendente, o Flamengo chegará às duas últimas rodadas da fase de grupos da Libertadores com a calculadora na mão para avançar às oitavas de final. Terceiro colocado do grupo E, com apenas 4 pontos e nenhuma vitória fora de casa , o Rubro-Negro. Para isso, precisará buscar pontos contra Bolívar e Millonarios, nas duas últimas rodadas, no Maracanã.

Duas vitórias

No melhor cenário para o time carioca, o de duas vitórias nas rodadas finais, a equipe somaria 10 pontos. Essa é a única chance de conseguir o primeiro lugar do grupo, que só poderá vir caso o Palestino não vença o Millionarios e supere o Bolívar na altitude de La Paz, na última rodada. Neste caso, o Rubro-Negro seria obrigado a tirar um saldo de gols de seis em relação aos bolivianos.

Se o jogo entre Palestino e Millonarios terminar empatado, os chilenos terão os mesmos 10 pontos de Flamengo e Bolívar. Sendo assim, o time carioca também precisaria superá-los no saldo de gols, onde atualmente tem uma vantagem de três.

Para avançar em segundo lugar com duas vitórias, o Flamengo também depende de outros jogos. Além de fazer sua parte, o Rubro-Negro torcerá para o Bolívar vencer na última rodada o Palestino, que precisa perder para o Millionarios no jogo anterior. Assim, o clube da Gávea avançaria com 10 pontos, sem depender de saldo, e os bolivianos seriam os líderes com 13. Em caso de vitória contra Millonarios e Bolívar, o Fla precisaria superar o saldo de gols dos bolivianos, já que os chilenos terminariam na liderança.

A eliminação neste cenário é improvável. Isso só acontecerá se o Palestino vencer o Millonarios por cinco gols de diferença, superar os cariocas no quesito gols pró e ainda buscar um empate com o Bolívar na altitude de La Paz.

Uma vitória e um empate

Neste caso, o Flamengo somaria 8 pontos e precisaria secar o Palestino. Para avançar em segundo, o Rubro-Negro precisa torcer para que o time chileno não vença nenhum de seus dois últimos compromissos contra Millionarios e Bolívar.

Uma vitória e uma derrota

Com sete pontos, o Flamengo trabalhará com dois cenários para se classificar. Em caso de vitória sobre o Bolívar e derrota para o Millionarios, a equipe de Tite precisará torcer para que os colombianos não vençam o Palestino, que precisa terminar com 7 pontos e saldo de gols inferior. Este cenário dos chilenos também dará a classificação ao Rubro-Negro se a vitória for contra o Millonarios e a derrota para o Bolívar.

Dois empates

Se empatar os dois jogos, o Flamengo estará em situação delicada, mas ainda terá chances remotas de classificação. Neste caso, o Palestino precisaria perder seus dois últimos jogos. Além disso, a vitória do Millonarios sobre o clube chileno não poderia ser por três gols de diferença.