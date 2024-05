Tite é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/05/2024 11:00 | Atualizado 09/05/2024 11:01

Rio - O Flamengo vive a sua primeira crise sob o comando do técnico Tite. Após conquistar o título estadual, o Rubro-Negro não conseguiu manter as boas atuações no início de campanha no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Pressionado, o time busca virar a chave e iniciar uma reviravolta na temporada diante do Corinthians, sábado (11), no Maracanã.

O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta quinta-feira (9), no CT do Ninho do Urubu. O time recebeu folga na quarta (8), após retornar do Chile. No desembarque no Rio de Janeiro, os jogadores foram cobrados por torcedores que protestaram pela sequência negativa . Nos últimos quatro jogos, o Rubro-Negro perdeu duas, venceu e empatou uma.

O Flamengo se complicou na Libertadores após a derrota diante do Palestino e não depende mais de si para avançar às oitavas de final. Mesmo assim, a classificação ainda é possível, já que a diferença para o segundo colocado é de dois pontos e os próximos dois jogos são no Maracanã. Já no Brasileirão, soma duas vitórias, dois empates e uma derrota, com cinco gols feitos e cinco sofridos em cinco rodadas.