Arrascaeta tem boas chances de ser relacionado para o confronto do próximo sábado (11) - Marcelo Cortes / Flamengo

Arrascaeta tem boas chances de ser relacionado para o confronto do próximo sábado (11)Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/05/2024 18:10

Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo , Arrascaeta tem chances de ser relacionado para o duelo com o Corinthians. A partida será no sábado (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais: Justiça mantém pagamento de indenização a pais de vítima do Ninho

O meio-campista treinou normalmente nesta quinta-feira (9), segundo o 'ge'. O objetivo do departamento de saúde e alto rendimento do clube é fazer com que Arrascaeta fique ao menos no banco de reservas no jogo de sábado e, com isso, ganhe alguns minutos em campo.

Após o embate com o Timão, o Flamengo terá jogo decisivo com o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, na quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã. Neste momento, o Rubro-Negro ocupa a terceira posição no Grupo E, com quatro pontos. São seis de desvantagem para o líder e adversário da próxima semana.