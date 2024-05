Pedro sofreu com as poucas chances criadas em Flamengo x Palestino. Ele só fez um gol nos últimos seis jogos - Javier Torres/AFP

Pedro sofreu com as poucas chances criadas em Flamengo x Palestino. Ele só fez um gol nos últimos seis jogos

Se a defesa sofreu nove gols nos últimos 11 jogos desde que foi vazada pela primeira vez, o ataque também deixa muito a desejar no período, tendo balançado redes 11 vezes. Se desde o início do ano o técnico Tite prega equilíbrio entre os setores do Flamengo , a má fase mostra um time que não desempenha bem como um todo.desde que foi vazada pela primeira vez,

A queda no desempenho ofensivo é gritante nas últimas partidas. Desde o Campeonato Carioca, o Rubro-Negro já apresentava dificuldade na criação, mas tinha bom aproveitamento nas poucas chances que criava. Agora, até isso piorou.



Nesse período de falta de bons resultados no últimos seis jogos, quando conseguiu uma vitória, o time de Tite passou em branco três vezes: no 0 a 0 com o Palmeiras e nas derrotas por 2 a 0 para o Botafogo e por 1 a 0 para o Palestino. No clássico, inclusive, não acertou uma finalização no gol.



Nos outros três compromissos, o Flamengo marcou uma vez em cada jogo, quando: perdeu na altitude por 2 a 1 para o Bolívar, empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e venceu o Amazonas por 1 a 0, ambos no Maracanã.



O único triunfo foi também a única vez nessa má fase que o time não foi vazado e que o artilheiro Pedro balançou redes. Ainda assim, o fraco desempenho ofensivo contra um adversário da segunda divisão irritou muito os torcedores, que protestaram na arquibancada. Foram apenas quatro finalizações certas, mesmo número na derrota para o Palestino, segundo o Footstats.



"Difícil momento que a gente passa. É pedir desculpa, um discurso que vira rotina, e se dedicar nos jogos", afirmou Fabrício Bruno, após a derrota para o Palestino.