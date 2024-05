Flamengo e Fluminense terão direito a ficar com o Maracanã por mais 20 anos - Paula Reis / Flamengo

Flamengo e Fluminense terão direito a ficar com o Maracanã por mais 20 anosPaula Reis / Flamengo

Publicado 08/05/2024 11:54 | Atualizado 08/05/2024 12:24

Consórcio Fla-Flu fez a maior proposta financeira e somou mais 125 pontos, contra 115 do Consórcio Maracanã para Todos, de Vasco e WTorre. Entretanto, o resultado ainda precisa ser divulgado no Diário Oficial.

A última etapa do processo de licitação do Maracanã por 20 anos aconteceu na manhã desta quarta-feira (8), em cerimônia na Casa Civil do Estado do Rio, e e confirmou a vitória de Flamengo Fluminense . O. Entretanto, o resultado ainda precisa ser divulgado no Diário Oficial.

A proposta de Flamengo e Fluminense, de uma outorga anual de R$ 20.060.864,12 foi um pouco superior à do concorrente, de R$ 20.000.777,28 por ano. Na licitação, o valor mínimo pedido pelo Governo do Estado do Rio era de R$ 6.132.000,00 anuais.



Além disso, há um prazo recorrer. Inclusive, Vasco e WTorre informaram em ata que não irão reconhecer a derrota e devem tentar, mais uma vez, recorrer contra o processo de licitação. A dupla, inclusive, tentou impedir a cerimônia de abertura das propostas desta quarta, mas a Justiça negou o pedido.



Vantagem grande na proposta técnica

A vitória do Consórcio Fla-Flu já era esperada antes mesmo da proposta financeira, que tem 40% de peso. Após a análise da proposta técnica, os dois clubes já haviam praticamente garantido a vitória, ao somarem 117 pontos, já que ofereceram o máximo de jogos (70).

a comissão julgadora da licitação não aceitou a inclusão de jogos de Santos e Brusque na proposta para os jogos no Maracanã. Já Vasco e a WTorre, ao recorrerem, conseguiram aumentar a pontuação de 81 para 85 , o que não seria suficiente para superar a concorrência. O Consórcio Maracanã Para Todos, entretanto, seguiu sem aceitar a pontuação recebida, que foi inferior porque

Na segunda fase, o grupo Arena 360 foi desclassificado por não atender o mínimo de 70 pontos. Como o recurso foi negado, o consórcio ficou fora da disputa e não teve proposta financeira aberta.

Obrigações da dupla Fla-Flu

prevê ao novo gestor um investimento de cerca de R$ 186 milhões e concessão por 20 anos. Entre



O vencedor também terá que investir na criação do Museu do Futebol, cuidar da manutenção da faixada e da cobertura, tanto do Maracanã quanto do Maracanãzinho, entre outras intervenções. A licitação do Maracanãe concessão por 20 anos. Entre as exigências estão previstas obras de recuperação e modernização de vários sistemas dentro do estádio, como de água, elétrica, ar-condicionad o.O vencedor, cuidar da manutenção da faixada e da cobertura, tanto do Maracanã quanto do Maracanãzinho, entre outras intervenções.

Licitação do Maracanã

Esse é o segundo processo para alguém assumir a concessão do estádio. No primeiro, que aconteceu em 2013 após a última reforma, o consórcio da Odebrecht assumiu a gestão e assinou com Flamengo e Fluminense para jogarem no estádio. Diante de irregularidades e falta de pagamentos estipulados no contrato, o Governo do Rio anunciou em março de 2019 o cancelamento da concessão.

Desde então, a dupla formada por Flamengo e Fluminense cuida da gestão, através de inúmeras renovações do Termo de Permissão de Uso (TPU), o que causou brigas com o Vasco a partir do ano passado. Com a 777 Partners assumindo a SAF, o Cruz-Maltino passou a investir numa futura concessão do estádio.



licitação do Maracanã deveria acontecer em 2022, mas

, mas foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) , diante de irregularidades identificadas no processo. O Governo do Rio então fez ajustes e lançou o novo edital em outubro de 2023.

Ainda assim, o processo correu risco de ser interrompido novamente. Entretanto, em novo julgamento no TCE, ficou definido, por unanimidade, o prosseguimento da licitação em 2023, com entrega de propostas para a gestão e exploração do estádio.