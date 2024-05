Vini Jr foi eleito pelo segundo jogo seguido o melhor em campo na Liga dos Campeões - Divulgação / Real Madrid

Publicado 08/05/2024 19:53

Espanha - Em um jogo histórico, o Real Madrid venceu o Bayern de Munique de virada no fim, por 2 a 1 , no Santiago Bernabéu, e garantiu vaga na final da Liga dos Campeões. Após o término da partida, Vini Jr, que foi eleito o craque do jogo novamente — já havia sido na ida —, vibrou com a classificação da equipe merengue.

"Outra vez esse campo e essa camisa!!!! Presi (Florentino Pérez), obrigado por me trazer para o maior clube do mundo", comemorou Vini.

A temporada do camisa 7 é espetacular. São 36 jogos, 21 gols e 11 assistências. Caso conquiste o título da competição europeia, as chances do brasileiro vencer sua primeira Bola de Ouro na carreira são muito altas.

É a 18ª vez que o Real Madrid irá disputar a decisão do torneio continental. Os espanhóis são os maiores campeões da Champions League, com 14 títulos conquistados.

A final entre Real Madrid e Borussia Dortmund está marcada para acontecer no dia 1º de junho (um sábado), às 16h (de Brasília). O Wembley Stadium, na Inglaterra, receberá a partida.