Jô defende o Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro - João Normando / AMFC

Publicado 08/05/2024 18:45

"Deixar claro aqui que o problema não foi falta de pagamento de pensão mensal. E sim uma correção de um ajuste de pensão. Então, a pensão é paga todo mês corretamente, mas houve um ajuste, uma correção no qual isso aí também a gente já acabou quitando", afirmou.

"Quem me conhece sabe o quanto eu sou transparente, o quanto eu procuro ser uma pessoa correta, ainda mais sabendo da dimensão que é essa situação", completou.

Jô foi preso na noite da última segunda , pouco antes do confronto entre Ponte Preta e Amazonas, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele passou a noite na cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas e foi liberado por volta das 17h de terça, após a Justiça acatar o pedido da defesa do jogador e conceder o alvará de soltura.

O atleta aproveitou a oportunidade para agradecer o esforço da diretoria do Amazonas e reforçar que está centrado no clube: "O foco está no Amazonas e no meu profissionalismo, que sempre tenho tive. Agora, terei ainda mais, por tudo que aconteceu".