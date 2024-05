Narrador e cronista esportivo histórico morre aos 77 anos - Reprodução

Narrador e cronista esportivo histórico morre aos 77 anosReprodução

Publicado 08/05/2024 16:53 | Atualizado 08/05/2024 17:00

Arivaldo Maia é uma das maiores lendas do jornalismo esportivo de Alagoas Arquivo Pessoal Rio - Narrador e cronista esportivo com mais de 60 anos como profissional, Arivaldo Maia morreu na última terça-feira (7), aos 77 anos. O locutor foi vítima de um infarto fulminante.

Arivaldo Maia é considerado um dos maiores nomes do jornalismo esportivo de Alagoas. Ele participou de coberturas internacionais como Copa do Mundo, Copa América, Eliminatórias, além de inúmeros clássicos do estado.

Um dos maiores clubes do estado de Alagoas, o CRB prestou sua homenagens a Arivaldo Maia, com um vídeo de uma narração histórica feita pelo locutor. O jogo foi da vitória do time alagoano sobre o São Paulo, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil de 2014.

Uma locução lendária do futebol alagoano, presente em muitos momentos de nossa história, e sem dúvidas irá ficar marcada na mente do regatiano. A bola, não correrá mais com o tempo ao som da sua voz, mas estará marcada em nossos corações.



Descanse em paz, Arivaldo Maia. pic.twitter.com/3tfdaJ2hpR — CRB (@CRBoficial) May 7, 2024 Quem também homenageou o narrador foi o ex-presidente do Brasil Fernando Collor, natural de Alagoas. O político publicou um texto em suas redes sociais agradecendo o locutor pelas narrações históricas. Quem também homenageou o narrador foi o ex-presidente do Brasil Fernando Collor, natural de Alagoas. O político publicou um texto em suas redes sociais agradecendo o locutor pelas narrações históricas.

"Arivaldo Maia, a maior voz do rádio esportivo alagoano, deixou-nos aos 77 anos. O seu talento, olhar humano e a cordialidade no dia a dia nos farão muita falta. Por mais de 50 anos, ele emprestou sua voz aos microfones da Rádio Gazeta, levando emoções e marcando gerações. Muito obrigado, Arivaldo! Que Deus o tenha ao Seu lado!", escreveu Collor.

Arivaldo trabalhou por mais de 50 anos na "Rádio Gazeta", e fez sua última narração em 2023, na final do Campeonato Alagoano, disputado entre ASA e CRB. Ele deixa mulher e três filhos.