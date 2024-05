Técnico da LDU, Josep Alcácer comanda treino da equipe no CT do Fluminense - Divulgação / LDU

Técnico da LDU, Josep Alcácer comanda treino da equipe no CT do FluminenseDivulgação / LDU

Publicado 08/05/2024 15:15

Rio - O Botafogo terá duelo decisivo com a LDU, nesta quarta-feira (8), no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Alvinegro, atual lanterna do Grupo D, pode assumir a liderança em caso de vitória

Leia mais: Botafogo recolherá doações para o Rio Grande do Sul em jogo da Libertadores



Técnico da equipe equatoriana, Josep Alcácer jogou a pressão para o lado do Glorioso em entrevista coletiva: "Por ser o último jogo em sua casa, o Botafogo sairá com a necessidade de somar. Pelo elenco eram os favoritos no grupo, começaram mal e agora estão numa situação de necessidade. Para eles é um jogo decisivo. Já para nós é importante".

Além disso, o treinador comentou a mudança no comando técnico do Botafogo. Agora, para ele, o time é "mais seguro defensivamente" e, no ataque, "passou a ser mais forte". "A mudança é importante. Nos últimos jogos, dos quais o time ganhou cinco, a equipe melhorou", disse.

Ao todo, com o técnico Artur Jorge, o Alvinegro venceu cinco de oito jogos disputados. Na Libertadores, soma três pontos, um a menos que o adversário desta quinta-feira. O líder do Grupo D é o Junior Barranquila, com seis.