John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/05/2024 09:29

Rio - Na reunião envolvendo os clubes da Série A e a CBF sobre o futuro do Brasileiro em meio as enchentes no Rio Grande do Sul, o Botafogo defendeu a paralisação da competição. O Alvinegro e o Atlético-MG foram os únicos clubes, além de Grêmio, Juventude e Internacional, a desejarem a medida. As informações foram dadas em primeira mão pelo "O Globo" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR e São Paulo chegaram a oferecer seus centros de treinamento para os clubes gaúchos, mas se mostraram contrários a parar a competição por completo. O Fluminense e o Vasco se posicionaram em solidariedade com as vítimas, mas não se posicionaram sobre a paralisação.

O Atlético-GO sugeriu que a CBF abrisse a Granja Comary para disponibilizar aos clubes gaúchos e também se posicionou contra a paralisação da competição. Fortaleza, Cruzeiro, Bragantino, Bahia, Corinthians e Vitória também se mostraram solidários, mas reticentes em relação a pausa da Série A.

Com isso, a CBF acabou optando por adiar as partidas de Grêmio, Internacional e Juventude por um mês e manter os demais jogos dos clubes dos outros estados nas datas que já estavam estabelecidas.