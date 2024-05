Júnior Santos marcou o segundo gol do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/05/2024 23:34 | Atualizado 09/05/2024 07:19

Rio - O Botafogo conseguiu fazer valer sua força dentro de casa e venceu a LDU por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Embalado por sua torcida, o Glorioso contou com gols de Hugo e Júnior Santos para garantir os três pontos. Estrada foi o autor do único gol dos equatorianos. Agora, o time carioca depende apenas de si para ir às oitavas de final.

A vitória deixa o Botafogo na vice-liderança do Grupo D, com 6 pontos, ficando atrás do líder Junior Barranquilla apenas no saldo de gols. Nas duas últimas rodadas da fase de grupos, o time carioca jogará fora de casa: no dia 16 de maio, contra o Universitario, em Lima, e no dia 28, contra o próprio Barranquilla, na Colômbia.

Agora, o Glorioso vira sua chave para o Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será contra o Fortaleza, no domingo (12), às 16h (de Brasília), no Castelão.

O Botafogo iniciou a partida tentando sufocar a LDU. O Glorioso teve boas chances para abrir o placar no começo do jogo com Júnior Santos e Damián Suárez, mas esbarrou na falta de capricho nas finalizações.



Do outro lado, os equatorianos apostaram no contra-ataque e chegaram a abrir o placar em um vacilo do Botafogo. Após Luiz Henrique perder a bola no campo de defesa, Jhojan Julio aproveitou a trapalhada da zaga alvinegra e mandou de calcanhar para o fundo das redes. No entanto, após inacreditáveis 10 minutos de revisão no VAR, o árbitro assinalou impedimento do atacante.



Recuperado do susto, o Botafogo deu sua resposta logo em seguida. Luiz Henrique, que falhou no gol anulado da LDU, fez boa jogada pela direita e cruzou para Hugo, que ajeitou e soltou uma bomba de pé esquerdo para marcar o primeiro do Glorioso.



O gol e a imposição ofensiva deram a impressão de que o Botofogo iria para o intervalo vencendo, mas o Alvinegro voltou a cometer erros e foi castigado. Aos 47 minutos, Quiñonez cruzou para Estrada, que subiu mais do que John e empatou a partida ainda no primeiro tempo. A arbitragem chegou a assinalar impedimento, mas o VAR, desta vez, confirmou o gol dos equatorianos.

Na volta dos vestiários, Artur Jorge optou por sacar Jeffinho para colocar Óscar Romero em campo e deu mais qualidade na transição do Botafogo para o ataque. Aos 23 minutos, o paraguaio, que entrou bem na partida, encontrou um lindo passe para Júnior Santos, que se infiltrou no meio dos zagueiros e soltou o pé para estufar as redes. Foi o nono gol do camisa 11, artilheiro isolado da Libertadores.

Após voltar à frente no placar, o Botafogo decidiu apostar em um jogo com a defesa mais bem postada e apostando nos contra-ataques. O Glorioso quase marcou o terceiro quando Júnior Santos interceptou a bola no meio e e arrancou em velocidade, mas o goleiro Domínguez fez boa defesa. Do outro lado, os equatorianos não mostraram poder de reação para empatar e o placar terminou em 2 a 1.

BOTAFOGO X LDU

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)

Árbitro: Darío Herrera

Assistentes: Facundo Rodríguez e Ezequiel Brailovsky

BOTAFOGO: John, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Savarino (Tchê Tchê); Luiz Henrique (Diego Hernández), Jeffinho (Óscar Romero) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

LDU: Alexander Domínguez, Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñonez; Villamíl (Alzugaray), Piovi, Jhojan Julio (Angulo) e Estrada (Charcopa), Estupiñán (Alvarado) e Alex Arce. Técnico: Josep Alcácer

Gols: BOT: Hugo (30'/1ºT) e Júnior Santos (23'/2ºT); LDU: Estrada (47/1ºT)

Cartões amarelos: Lucas Halter, Marlon Freitas, Diego Hernández e Luiz Henrique (BOT); Estrada, Piovi e Alexander Domínguez (LDU)