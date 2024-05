Adryelson prestigiou o amistoso da equipe sub-19 do Botafogo na França - Reprodução / Botafogo TV

Publicado 08/05/2024 14:13

O amistoso da equipe sub-19 do Botafogo contra o Lyon, nesta quarta-feira (8) na França, teve a presença ilustre de Adryelson. O zagueiro, que deixou o Glorioso e foi para o time francês,, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela Libertadores.

"Vou torcer para dar tudo certo e vir uma vitória. Um abraço para a torcida", disse em entrevista à Botafogo TV.



Adryelson, claro, foi tietado pelos jovens jogadores das duas equipes e não escondeu o carinho que ainda sente pelo Botafogo.



"Estou muito feliz, tenho carinho enorme. Tenho vários amigos no Botafogo, que sempre me acolheram bem, é uma alegria estar aqui junto", afirmou o zagueiro, que exaltou os benefícios do intercâmbio feito pelos jovens do Botafogo.



"Os meninos terem uma visibilidade desse tamanho, na Europa ainda mais, é muito importante para eles. Espero que aproveitem a oportunidade e se destaquem bem".



O amistoso do Botafogo sub-19 com o Lyon, que também pertence ao grupo de John Textor, faz parte da preparação para o Torneio Internacional Sub-19. A delegação alvinegra agora vai para a Suíça.