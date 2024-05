Botafogo x LDU, pela segunda rodada da fase de grupos desta edição da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/05/2024 15:36 | Atualizado 08/05/2024 15:37

Rio - O Botafogo volta a entrar em campo pela Libertadores nesta quarta-feira (8), quando retorna ao Nilton Santos para enfrentar a LDU, às 21h30, pela quarta rodada da fase de grupo. Além de buscar se recuperar na competição, o Alvinegro busca melhorar seu retrospecto contra clubes do Equador em jogos oficiais.

O Botafogo fez 11 jogos contra clubes do Equador em competições da Conmebol (Copa Sul-Americana e Libertadores), e venceu apenas três partidas, sendo todas estas disputadas no Rio de Janeiro. O Alvinegro também empatou outros três jogos e saiu derrotado em cinco.



Os últimos três duelos do Botafogo contra clubes do Equador, coincidentemente, foi contra o mesmo adversário: a própria LDU. Esses foram os únicos confrontos entre as duas equipes, e o Alvinegro nunca saiu vitorioso: são dois empates e uma vitória ao favor do time de Quito.

O Botafogo é o lanterna do grupo D da Libertadores, com três pontos, enquanto o a LDU é o terceiro colocado, com quatro pontos. Entretanto, quem vencer o duelo desta quarta (8) pode terminar a rodada na liderança do grupo, sabendo que o Junior, primeiro lugar com seis pontos, já jogou na rodada na última terça (7), contra o Universitario.

Confira o retrospecto completo do Botafogo contra clubes do Equador em competições da Conmebol:

- 23/09/2009 – Botafogo 2 x 0 Emelec – Nilton Santos (Rio de Janeiro) – Sul-Americana

- 30/09/2009 – Emelec 2 x 1 Botafogo – George Capwell (Guayaquil) – Sul-Americana

- 29/01/2014 – Deportivo Quito 1 x 0 Botafogo – Olímpico Atahualpa (Quito) - Libertadores

- 05/02/2014 - Botafogo 4 x 0 Deportivo Quito - Maracanã (Rio de Janeiro) - Libertadores

- 12/03/2014 – Independiente del Valle 2 x 1 Botafogo – Estádio Rumiñahui (Salgolquí) - Libertadores

- 18/03/2014 – Botafogo 1 x 0 Independiente del Valle – Maracanã (Rio de Janeiro) - Libertadores

- 02/04/2017 – Barcelona de Guayaquil 1 x 1 Botafogo – Estádio Monumental (Guayaquil) - Libertadores

- 02/05/2017 – Botafogo 0 x 2 Barcelona de Guayaquil – Nilton Santos (Rio de Janeiro) - Libertadores

- 04/05/2023- Botafogo 0 x 0 LDU – Nilton Santos (Rio de Janeiro) - Sul-Americana

- 06/06/2023 - LDU 0 x 0 Botafogo – Casa Blanca (Quito) - Sul-Americana

- 11/04/2024- LDU 1 x 0 Botafogo – Casa Blanca (Quito)- Libertadores