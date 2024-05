Tocha Olímpica chegou ao porto de Marselha pelo navio Belém, utilizado pela primeira vez em 1896 - Sylvain Thomas / AFP

Publicado 08/05/2024 16:11

A tocha olímpica, um dos principais símbolos da Olimpíada, chegou de navio a Marselha nesta quarta-feira, e foi recebida por milhares de pessoas que se reuniram na cidade francesa para prestigiar o evento. A peça foi transportada em um majestoso navio de três mastros que veio da Grécia para a cerimônia localizada no antigo porto da cidade.

Um forte esquema de segurança foi preparado e oito mil policiais participaram da operação. De acordo com as autoridades locais, cerca de 50 mil pessoas estiveram presentes para recepcionar a tocha.



Milhares de bombeiros e esquadrão antibombas foram posicionados ao redor da cidade, juntamente com a polícia marítima e equipes antidrones, que patrulharam as águas do município e também o espaço aéreo.



"É um dia monumental e temos trabalhado arduamente para que os visitantes e residentes de Marselha possam desfrutar deste momento histórico", disse Yannick Ohanessian, vice-prefeito da cidade.



O presidente Emmanuel Macron reuniu-se com os atletas olímpicos franceses que navegaram no navio chamado Belém. "Com a chegada da chama, o país entra nos Jogos", disse Macron na Marina Olímpica da cidade.

Tony Estanguet, que preside o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, disse que o retorno da competição à França foi motivo para uma "celebração fantástica".



"Como ex-atleta, sei o quanto é importante o início de um evento Por isso escolhemos Marselha, porque é definitivamente uma das cidades mais apaixonadas pelo esporte", afirmou Estanguet, ex-atleta da canoagem olímpica com medalhas de ouro nos Jogos de 2000, 2004 e 2012.



A tocha foi acesa na Grécia no mês passado, antes de ser oficialmente entregue à França. Ela saiu de Atenas a bordo de um navio chamado Belém, utilizado pela primeira vez em 1896, e passou doze dias no mar. Em sua viagem inaugural, a embarcação teve como destino um entreposto comercial localizado na cidade brasileira de Belém, que deu origem ao nome do veleiro.



O revezamento da tocha começará nesta quinta-feira em Marselha, antes de seguir para Paris passando por lugares icônicos de todo o País, desde o mundialmente famoso Mont Saint-Michel até as praias do desembarque do Dia D, na Normandia, e ainda o Palácio de Versalhes.