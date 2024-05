Marcelo e Vidal tiveram um confronto particular na vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo, pela Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Rio - O Fluminense encara o Colo-Colo nesta quinta (9), às 21h (horário de Brasília), em Santiago, no Chile. Líder do Grupo A, o Tricolor pode ver sua situação ficar mais confortável na chave, caso consiga o triunfo, e conta com um retrospecto invejável como visitante no país chileno para poder conseguir voltar para o Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem.

Por competições internacionais, o clube das Laranjeiras perdeu apenas uma vez: para a Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana, em 2005. No geral, são sete jogos, quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

O Flu já foi ao Chile três vezes para enfrentar o adversário de quinta-feira. No entanto, duas partidas foram amistosas, em 1950, com uma derrota por 3 a 0 e um empate por 1 a 1.

Três anos depois, em 1953, os clubes se enfrentaram pela Copa Montevidéu, torneio considerado por alguns como o Mundial de Clubes da época, mas que não é reconhecido pela Fifa, e venceu os chilenos por 3 a 0.

Jogos do Fluminense no Chile válidos por competições internacionais

19/02/1976 - Unión Española 0 x 1 Fluminense

21/02/1976 - Everton 0 x 0 Fluminense

09/11/2005 - Universidad Católia 2 x 0 Fluminense

05/11/2009 - Universidad de Chile 0 x 1 Fluminense

06/03/2013 - Huachipato 1 x 2 Fluminense

21/03/2019 - Antofagasta 1 x 2 Fluminense

18/02/2020 - Unión La Calera 0 x 0 Fluminense