Jô defende o Amazonas na Série B do BrasileirãoJoão Normando/AMFC

Publicado 07/05/2024 18:29

Jô deixou a cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas, na tarde desta terça-feira (7). O atacante do Amazonas foi Rio - Quase 24 horas após ser preso, o atacante. O atacante do Amazonas foi alvo de um mandado prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Jô deixou o local por volta de 17h20 (de Brasília), após a Justiça acatar o pedido dos advogados do ex-atacante do Corinthians pelo alvará de soltura, que protocolaram comprovantes de pagamento junto à solicitação. De acordo com a defesa do jogador, "divergências nos valores foram solucionadas".

Na saída da cadeia, Jô foi recebido pelo diretor de futebol do Amazonas, Igor Oliveira. O clube prestou apoio ao atleta desde a prisão na última segunda-feira (6), pouco antes do jogo contra a Ponte Preta, pela Série B.

O processo que resultou na prisão de Jô corre em segredo de Justiça, já que envolve menores de idade. O atacante tem oito filhos, sendo seis fora do casamento. O Amazonas, clube do jogador, acompanha o caso de perto.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Jô viveu seu melhor momento no futebol nas temporadas de 2012 a 2014, quando defendeu o Atlético-MG. Campeão da Libertadores em 2013, ele acabou sendo convocado para defender a Seleção na Copa do Mundo disputada no Brasil.