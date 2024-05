Vitor Roque não teve boa primeira temporada pelo Barcelona - Divulgação / Barcelona

Vitor Roque não teve boa primeira temporada pelo BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 07/05/2024 17:24

Melhor do mundo em 1999 jogando pelo Barcelona,. O ídolo do clube criticou a forma como o técnico Xavi tem aproveitado o jovem atacante brasileiro, contratado nesta temporada e que pode ser emprestado

"Acho que o Barcelona não soube dar mais oportunidades ao Vitor Roque e ele é um bom jogador, tem futuro. Sabemos o que ele fez no Athletico-PR e no Campeonato Brasileiro que protagonizou", avaliou Rivaldo, em entrevista ao site da Betfair.

Entretanto, o ex-jogador fez uma ressalva: "Não sei se foi falta de oportunidades ou se ele não mostrou (capacidade) nos treinos".



Promessa do futebol brasileiro,com dois gols marcados. Diante do cenário no Barcelona, o empresário do atacante, André Cury, criticou Xavi e não descartou uma saída do clube