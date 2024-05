Thomas Tuchel - AFP

Publicado 07/05/2024 16:41

Espanha - Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta (8), às 16h (de Brasília), pelo segundo jogo das semifinais da Liga dos Campeões. Além de ter uma dura missão de conquistar um resultado positivo no Santiago Bernabéu, após o empate na Allianz Arena por 2 a 2 na ida , o treinador dos Bávaros, Thomas Tuchel, destacou a dificuldade em parar Vini Jr.

"É difícil, muitos tentam e não conseguem. Não dá para parar todos os passes, tem o Kroos, Valverde… Eles podem vir de qualquer lugar. Vini pode receber longo, pode driblar, pode aparecer na área. Pode ser feito melhor do que a primeira partida? Sim, e vamos tentar. Uma parte importante é aceitar que nem tudo será perfeito para nós. Você tem que ter a mentalidade certa", disse Tuchel.

O técnico alemão, que deixará o Bayern no final da temporada , vê como chave para o Bayern sair de Madri com a classificação para a final da Liga dos Campeões está no ritmo da partida.

"A chave pode estar no ritmo, haverá fases, não creio que haverá uma equipe dominando o tempo todo. Precisamos das fases para recuperar e machucar o adversário quando ele tiver a bola, mas também temos que garantir as transições do Real Madrid. E a teoria é uma coisa e aplicá-la em campo é outra. Temos que apoiar os jogadores, colocá-los na melhor posição, não só os onze titulares. O Madrid joga em casa, e quem vencer estará em Wembley. É muito simples.", finalizou.