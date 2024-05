Carlo Ancelotti - AFP

07/05/2024

Rio - Em busca de mais um título da Liga dos Campeões, o Real Madrid entrará em campo, nesta quarta-feira, contra o Bayern, no Santiago Bernabéu, precisando de uma vitória simples para avançar. Apesar do clima de favoritismo, após o empate por 2 a 2, na Alemanha, o treinador Carlo Ancelotti freou o clima de oba-oba no clube espanhol.

"Como clube são parecidos. São clubes que têm uma grande história e muito sucesso. Creio que nos respeitamos, como é justo que seja. Temos que respeitar o rival porque ele se saiu muito bem e melhor que nós no jogo de ida", disse em coletiva nesta terça.

No último fim de semana, o Real Madrid acabou se sagrando campeão espanhol. O título conquistado não cria uma percepção de otimismo na opinião do italiano.

"Temos grande esperança porque pode ser uma noite mágica para nós. Mas otimismo não há. Há consciência das dificuldades", finalizou.