Vitor Roque tem dois gols em 13 jogos pelo BarcelonaAnder Gillenea / AFP

Publicado 28/04/2024 11:20 | Atualizado 28/04/2024 11:20

Espanha - Durante coletiva realizada neste domingo (28), o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, não descartou o empréstimo de Vitor Roque na próxima temporada. O brasileiro não vem tendo muitas chances no clube catalão. Entretanto, o comandante reforçou que não tem nada decidido ainda, enfatizando que o assunto só será definido ao fim do Campeonato Espanhol.

"Faltam seis jogos para acabar, e ainda não decidimos nada. Devemos entrar em consenso sobre muitas coisas quando a temporada terminar. Não é fácil vir de outra liga, com a idade que ele tem. Precisa de confiança e jogar. Já decidiremos. Ele pode jogar no Barcelona no futuro com certeza, porque tem qualidade", afirmou Xavi.

Há duas semanas atrás, Xavi garantiu que Roque teria mais minutos . No entanto, desde a declaração, em três partidas, brasileiro começou de titular em apenas um duelo, tendo atuado por 62 minutos, e nos confrontos seguintes não saiu do banco.

Desde que chegou ao Barcelona, no início de 2024, o atacante disputou 13 jogos pelo Barcelona, tendo marcado apenas dois gols. Ele possui um total de 310 minutos em campo — média de 23,8 minutos por partida.