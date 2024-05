Ex-técnico do Napoli, Spalletti fará seus dois primeiros jogos à frente da Itália contra Macedônia do Norte, no próximo sábado (9), e Ucrânia, três dias depois, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 - AFP

Ex-técnico do Napoli, Spalletti fará seus dois primeiros jogos à frente da Itália contra Macedônia do Norte, no próximo sábado (9), e Ucrânia, três dias depois, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024AFP

Publicado 07/05/2024 17:27

Rio - Luciano Spalletti, técnico da seleção da Itália, publicou em suas redes sociais um vídeo em apoio às vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Estima-se que o estado gaúcho tenha cerca de três milhões de descendentes italianos, representando 27% da população.

"Sou Luciano Spalletti, um grande abraço solidário da minha parte para todas as famílias do Sul do Brasil atingidas pelas chuvas, em particular aos parentes das vítimas. O seu povo forte saberá reagir a essa catástrofe", disse o comandante.