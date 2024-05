Anne-Christine POUJOULAT / AFP Poujoulat - Anne-Christine Poujoulat/AFP

Anne-Christine POUJOULAT / AFP PoujoulatAnne-Christine Poujoulat/AFP

Publicado 07/05/2024 17:53

França - O Borussia Dortmund é o primeiro time classificado para a decisão da Liga dos Campeões 2023/24. A conquista da vaga veio com a vitória sobre o PSG por 1 a 0 no Parque dos Príncipes, nesta quarta-feira, 7, pelo jogo da volta da semifinal. Mats Hummels, de cabeça, fez o único gol do dia. O Paris Saint-Germain chegou a colocar quatro bolas na trave.

No jogo do ida, os alemães venceram os franceses pelo mesmo placar . Dessa forma, avançaram à grande final da principal competições de clubes da Europa com um triunfo de 2 a 0 no agregado.

O adversário do Borussia Dortmund na decisão será o vencedor do confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique. Os dois times empataram em 2 a 2 na partida da ida. O jogo da volta acontece nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, na Espanha.

A final está marcada para acontecer no dia 1º de junho (um sábado), às 16h (de Brasília). O Wembley Stadium, na Inglaterra, receberá a partida.