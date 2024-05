Arena do Grêmio ficou alagada após fortes chuvas em Porto Alegre - Carlos Fabal / AFP

Arena do Grêmio ficou alagada após fortes chuvas em Porto AlegreCarlos Fabal / AFP

Publicado 07/05/2024 18:00 | Atualizado 07/05/2024 18:09

Porto Alegre - A Conmebol adiou mais um jogo do Grêmio pela Libertadores e um do Internacional pela Sul-Americana por causa das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul neste momento. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (7).

O Grêmio teve o duelo com o Estudiantes adiado e, o Internacional, o embate com o Delfín. Ambas as partidas seriam disputadas em Porto Alegre. Agora, segundo o 'ge', a ideia é que aconteçam na data Fifa de junho, entre os dias 1 e 12, ou durante a Copa América (20 de junho a 14 de agosto). O Grêmio teve o duelo com o Estudiantes adiado e, o Internacional, o embate com o Delfín. Ambas as partidas seriam disputadas em Porto Alegre. Agora, segundo o 'ge', a ideia é que aconteçam na data Fifa de junho, entre os dias 1 e 12, ou durante a Copa América (20 de junho a 14 de agosto).

Anteriormente, a Conmebol já havia alterado as datas de jogos das duas equipes que seriam disputados nesta semana, fora do Rio Grande do Sul.

Situação trágica no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 90 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. Nesta terça, o boletim divulgado aponta que há outros quatro óbitos sob investigação. São 132 desaparecidos e 361 feridos.



Há 203,8 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 48,1 mil em abrigos e 155,7 mil desalojados (pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, 388 dos seus 497 municípios gaúchos relataram algum problema relacionado ao temporal, com 1,3 milhão pessoas afetadas.