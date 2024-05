Joselu marcou os dois gols do Real Madrid e colocou o clube mais uma vez na final da Liga dos Campeões - Divulgação / Real Madrid

Joselu marcou os dois gols do Real Madrid e colocou o clube mais uma vez na final da Liga dos CampeõesDivulgação / Real Madrid

Espanha - O Real Madrid enfrentará o Borussia Dortmund na final da Liga dos Campeões . Os Merengues derrotaram os Bávaros de virada no fim, por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, e chegaram a sua 18ª decisão no torneio continental. Alphonso Davies marcou para os alemães, enquanto Joselu (duas vezes) colocou a bola na rede para os espanhóis.

O jogo

A partida foi de intenso domínio da equipe de Carlo Ancelotti. Jogando em casa e com o placar agregado em 2 a 2, resultado do jogo de ida, o Real Madrid partiu para cima do Bayern. No entanto, parou em Manuel Neuer. O goleiro alemão operou milagres na primeira etapa e evitou que sua equipe fosse para o intervalo derrotada.

Já na volta para o segundo tempo, o roteiro da partida continuou o mesmo. Até que, aos 22 minutos, Davies, que havia entrado na etapa inicial, substituindo Gnabry, lesionado, acertou um belo chute colocado e colocou os Bávaros na frente.

Até os 43 minutos do segundo tempo, a vaga na final era da equipe de Thomas Tuchel. Para garantir o resultado, o treinador alemão buscou se defender. No entanto, em três minutos, primeiro aos 43, em falha de Neuer, e depois aos 46, Joselu virou a partida, colocando o clube novamente na final da competição europeia e mostrando o motivo do Real Madrid de ter uma conexão para lá de especial com o torneio. Os espanhóis são os maiores campeões da Champions League, com 14 títulos conquistados.

É a primeira vez que Real Madrid e Borussia Dortmund se encontram na final da Liga dos Campeões. Antes, as duas equipes haviam se encontrado, no máximo, até a fase de semifinal. No retrospecto geral, são seis vitórias dos espanhóis, contra três dos alemães, além de cinco empates.

A decisão está marcada para acontecer no dia 1º de junho (um sábado), às 16h (de Brasília). O Wembley Stadium, na Inglaterra, receberá a partida.