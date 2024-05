Vítima é resgatada com helicóptero de Neymar no Rio Grande do Sul - Reprodução

Vítima é resgatada com helicóptero de Neymar no Rio Grande do SulReprodução

Publicado 08/05/2024 22:23

ajudou a salvar, nesta quarta-feira (8), uma mulher castigada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Um vídeo nas redes sociais mostra que a vítima foi levada de maca até o veículo do craque, que a levou para ser atendida em melhores condições. Helicóptero pessoal de Neymar acaba de salvar uma mulher em estado grave, em Eldorado do Sul.



O trabalho das equipes de resgate também foram fundamentais.



O trabalho das equipes de resgate também foram fundamentais.



Parabéns a todos! pic.twitter.com/k3iASMI5F6 — Futmais | Menino Fut (@futtmais) May 8, 2024

colocou suas aeronaves à disposição do povo gaúcho. Além de seus helicópteros, Na última terça-feira (7), Neymar revelou que. Além de seus helicópteros, o craque enviou um avião carregado com mantimentos para a população.

"Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz... Faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas", disse o atacante.

