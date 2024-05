Max Verstappen, piloto da Red Bull Racing - Hector Retamal / AFP

Publicado 08/05/2024 19:15

Tricampeão mundial de Fórmula 1, o piloto Max Verstappen cedeu uma camisa autografada da RBR para o "Bazaar For Good", nesta quarta-feira (8). A instituição promove leilões e doará parte da renda para o Rio Grande do Sul, que sofre com as fortes chuvas que atingem o estado.

O evento acontece em Miami, local da última prova da Fórmula 1. O objetivo é arrecadar, ao todo, 500 mil dólares em leilões de peças raras e exclusivas para doações.

Nas pistas, o GP de Miami foi uma das poucas etapas desta temporada que não teve Max Verstappen na primeira posição. Ele ficou em segundo lugar na prova, que contou com a vitória inédita de Lando Norris, da McLaren.

Situação trágica no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 100 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. Nesta quarta, o boletim divulgado aponta que há outros quatro óbitos sob investigação. São 128 desaparecidos e 372 feridos.



Há 203,8 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 48,1 mil em abrigos e 155,7 mil desalojados (pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, 388 dos seus 497 municípios gaúchos relataram algum problema relacionado ao temporal, com 1,3 milhão pessoas afetadas.